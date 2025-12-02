جی ٹی روڈ پر پھل فروشوں نے دو بارہ ریڑھیاں سجا لیں
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریڑھی بازار قائم کرنے کے باوجود جی ٹی روڈ پر دونوں اطراف پھل فروشوں نے دو بارہ ریڑھیاں سجا لیں ، ٹریفک جام معمول بن گیا۔
جی ٹی روڈ پر چند داقلعہ بائپاس سے عزیز کراس چوک تک پھل فروشوں نے ریڑھیاں سجا رکھی تھیں جن کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی گئی اور مختلف مقامات پر ریڑھی بازار قائم کئے جہاں انہیں منتقل کیا گیا لیکن دوبارہ انہوں نے سڑک پر ریڑھیاں لگانی شروع کر دیں ، جی ٹی روڈ پر شیرانوالہ باغ ،نگار چوک ،شاہین آباد ،گوندلانوالہ ،حیدری روڈ پر پھل فروشوں نے ریڑھیاں سجا رکھی ہیں ۔ پسرور روڈ پر دونوں اطراف صبح سے رات تک ریڑھیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے سٹالز سجا رکھے ہیں ۔جب لوگ پھل اور دیگر اشیا خریدنے کیلئے رکتے ہیں تو سڑک پر ہی گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی جا رہی ، ریڑھیوں کے با عث سڑک کے دونوں اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔