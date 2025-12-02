اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین کا پبلک لائبریری گکھڑ منڈی کا دورہ
گکھڑ منڈی(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین نے پبلک لائبریری گکھڑ کا دورہ کیا، انہوں نے لائبریری سٹاف کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
لائبریری کو جدید تقاضوں کے مطابق اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت میں تبدیل کیا جائے اور ای لائبریری سیکشن کے قیام کی خصوصی ہدایت کی تاکہ طلبہ محققین اور عام شہریوں کو جدید ریسرچ ڈیجیٹل ریسورسز اور آن لائن سہولیات تک با آسانی رسائی فراہم کی جا سکے مزید برآں لائبریری کی بیٹھک روشنی فرنیچر اور دیگر بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی احکامات دیئے گئے۔