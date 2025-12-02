صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضروری مرمت اور ترقیاتی کاموں کیلئے سیالکوٹ میں بجلی بندش کا شیڈول

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ایس ڈی او کنسٹرکشن کی پریس ریلیز کے مطابق ضروری مرمت اور ترقیاتی کاموں کے سلسلہ میں 2, 6, 9, 13, دسمبر کو گل بہار، کندن پور، ڈالووالی۔۔۔

 ساہووالی، فیڈرز اور 2, 6, 9, 13, 16, دسمبر کو کمانووالا فیڈر اور 7, دسمبر کو کھنہ، بڈیانہ ایکسپریس، ویڑن، ولانے، وریو، لنگڑے والی، فیڈرز اور 14, 28, دسمبر کو گوپالپور، رسول پور، فیڈرز اور 2, 9, دسمبر کو ریلوے روڈ، محمد پورہ، پیرس روڈ، M.E.S، گیریڑن، صدر بازار، کلاک ٹاور، مین گیٹ کینٹ، غازی پور، بڑتھ، برینڈ ویلج، جناح روڈ، کلمہ چوک، فیڈرز صبح 9 بجے سے لیکر سہ پہر 3 بجے تک بجلی سپلائی معطل رہے گی۔

