پسند کی شادی پر بہنوئی کا قتل ، مجرم کو سزائے موت کا حکم
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)لو میرج پر بہنوئی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے مجرم کو ایڈیشنل سیشن جج نے سزائے موت کا حکم دے دیا۔
فاضل جج شازیہ چیمہ نے مجرم علی رضا کو 5 لاکھ روپے معاوضہ مقتول کے شرعی ورثا کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا ۔ عدالت نے مجرم علی رضا کے بھائی عمر کو بری کر دیا ۔ تفصیل کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ کی عدالت میں تھانہ ایمن اباد کے علاقہ کا قتل کا مقدمہ زیر سماعت تھا ۔ عدالت کے حکم پر پولیس نے مجرم علی رضا کو سزا بھگتنے کیلئے سنٹرل جیل بھجوا دیا ۔ تھانہ ایمن آباد میں 22 نومبر 2024 کو صدام حسین کی مدعیت میں درج کر ائی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار عمر اور اسکا بھائی علی رضا ایمن آباد کے علاقہ احمد ٹائون میں آئے ،عمر نے کلیم اللہ کو قتل کرنے کا للکارا مارا جس پر علی رضا نے کلیم اللہ پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا ملزم موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے جبکہ ہسپتال لے جاتے ہوئے کلیم اللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا ۔ ایف آئی آر کے مطابق کلیم اللہ نے وقوعہ سے ایک سال قبل ملزموں کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی جس کا دونوں بھائیوں کو رنج تھا۔