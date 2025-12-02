حکومتیں بدلنے سے منصوبے لٹک جاتے ہیں :وحید الدین
انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو کیلئے بجٹ بھی منظور کرایا لیکن بد قسمتی آ ڑے آ گئی
گجرات(سٹی رپورٹر )سابق صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چودھری وحید الدین نے کہا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو چاند پر نہیں ہماری زمینوں پر ہی بننی ہے بطور صدر گجرات چیمبر سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی انہیں انڈسٹریل اسٹیٹ II کے حوالے سے بریف کیا اور بتایا انڈسٹریل اسٹیٹ ون 1968 میں بنی تھی جو اب بالکل پیک ہو چکی ہے وہاں سیوریج کا مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتا،گجرات عالمی منڈی میں مینو فیکچرنگ کے حوالے سے ماناجاتا ہے فین’فرنیچر ’پاٹری اور پی وی سی ’کارپٹس کاوسیع و عریض کاروبار موجود ہے انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو بن جائے تو ہم بڑے بڑے یونٹس لگا کر صنعتی سیکٹر کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں ہم نے وزیراعظم کو بتایا اگر حکومت انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو بنائے ٹیکس میں چھوٹ دے اقساط پر پلاٹ د ئیے جائیں تو گجرات کی انڈسٹری پھل پھول سکتی ہے بطور صدر چیمبر ہماری کاوشوں سے اس وقت کے ارباب اختیار کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی جس کی بدولت ہم نے بجٹ میں فنڈز منظور کر ا لئے جس کی بڑی پرائم لوکیشن تھی زمینوں کی خریداری شروع ہو چکی تھی مگر بد قسمتی سے وہی ہوا جو ہر دفعہ ہوتا ہے ہماری حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور چیمبر کے صدور بھی بدل جاتے ہیں اور منصوبے التوا کا شکار ہو جاتے ہیں ۔