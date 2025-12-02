پروٹیکٹر آفس نا مکمل دستاویز پر سفری این او سی جا ری نہ کرے :شفقت محمود
گجرات(سٹی رپورٹر)صدر انویسٹر فورم شفقت محمود دھول نے کہا ہے کہ کوئی بھی نوجوان جو ددسرے ملک جاب کیلئے جا رہا ہے۔۔۔
وہ پاسپورٹ ویزہ لگنے کے بعد پروٹیکٹر آفس جاتا ہے پروٹیکٹر آفس اس کو این او سی جاری کرتا ہے اسکے بعد وہ ٹریول کرتا ہے پروٹیکٹر آفس کو چاہیے کہ وہ اسے تب این او سی جاری کرے جب اسکے پاس ڈاکومنٹ مکمل ہوں پروٹیکٹر آفس میں بریک ہونی چاہیے کہ بیرون ملک روزگار کے حصول کیلئے جانیوالا فرد جس ملک میں بھی جا رہا ہے وہاں کی قونصلیٹ سے کلیئر ہے چونکہ بنگلہ دیشی قونصلیٹ این او سی ہی اس کمپنی کودیتی ہے جو ویزہ بھیج رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس واقعی جاب ہے بنگلہ دیشی قونصلیٹ کا لیٹر ہے تو وہ اس کو پروٹیکٹر کر تی ہے۔