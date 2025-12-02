درمیانی بازار ملکوال کا مسئلہ جلد حل ہو جائیگا:ناصر بوسال
مرکزی انجمن تاجران کے عہدیدار وں کی رکن اسمبلی کیساتھ ڈی سی سے ملاقات
ملکوال(نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران ملکوال کے عہدیدار وں نے ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بوسال کے ہمراہ درمیانی بازار کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم سے ملاقات کی۔ مرکزی انجمن تاجران ملکوال کے صدر عدنان محمود چودھری، نائب صدر خرم شہزاد بھلر، جنرل سیکرٹری زاہد محمود بھیروی اور سینئر قانون دان مظفر اقبال گوندل نے ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بوسال کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر منڈی بہا ئو الدین ڈاکٹر فیصل سلیم سے ملاقات کی۔ اس اہم میٹنگ میں انجمن تاجران، ناصر اقبال بوسال ایم این اے نے ڈپٹی کمشنر سے ملکوال کے درمیانی بازار کو محکمہ ریونیو کے ریکارڈ میں ریگولرائز کرنے کے ایشو پر بات کی۔
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے کہا کہ اس سلسلہ میں کمشنر گوجرانوالہ کی ہدایت پر ایک کمیٹی درمیانی بازار کی دکانوں کے ملکیتی کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے اور جلد اس سلسلہ میں رپورٹ کمشنر گوجرانوالہ کو پیش کی جائے گی۔ بعد ازاں ناصر اقبال بوسال ایم این اے نے انجمن تاجران کے عہدیدار وں کے ہمراہ بتایا کہ درمیانی بازار کا مسئلہ اب جلد حل ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ دکانوں کے مالکان کے پاس اصلی کاغذات موجود ہیں لہٰذا جلد یہ بازار کو ریگولرائز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملکوال کے تاجروں کے حقوق کیلئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔