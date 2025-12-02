گجرات:40 برس سے ناجائز قبضہ ختم ،اراضی مالکان کے حوالے
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت موضع سولی ونڈ میں مقبوضہ زمین کے موقع پر جا کر کی۔
اس موقع پر جناح آبادی سکیم کے تحت 61 افراد کا قبضہ واگزار کروا کر مالکان کو زمین حوالے کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات رانا عمر فاروق نے موقع پر ہی اجلاس منعقد کیا اور 40 برس سے جاری ناجائز قبضہ ختم کروا کر مالکان کو ان کی ملکیتی اراضی واپس دلائی۔ اس موقع پر اے سی کھاریاں احمد شیر سمیت دیگر ریوینو افسران و عملہ موجود تھا۔