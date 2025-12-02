صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:40 برس سے ناجائز قبضہ ختم ،اراضی مالکان کے حوالے

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت موضع سولی ونڈ میں مقبوضہ زمین کے موقع پر جا کر کی۔

اس موقع پر جناح آبادی سکیم کے تحت 61 افراد کا قبضہ واگزار کروا کر مالکان کو زمین حوالے کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات رانا عمر فاروق نے موقع پر ہی اجلاس منعقد کیا اور 40 برس سے جاری ناجائز قبضہ ختم کروا کر مالکان کو ان کی ملکیتی اراضی واپس دلائی۔ اس موقع پر اے سی کھاریاں احمد شیر سمیت دیگر ریوینو افسران و عملہ موجود تھا۔

