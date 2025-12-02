صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ، خاتون سمیت 15 ڈرائیور گرفتار

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ، خاتون سمیت 15 ڈرائیور گرفتار

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی)پنجاب حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین سخت کیے جانے کے بعد لدھیوالہ وڑائچ پولیس کا ہردو پور سٹاپ پر ناکہ خاتون ڈرائیور سمیت پندرہ ڈرائیور گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔

 بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کی پاسداری پر عمل درآمد کروانے کے لیے لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے حافظ آباد روڈ پر ہردو پور سٹاپ پر ناکہ لگا کر بغیر لائسنس آن ویل ہونے والوں کیخلاف مقدمات درج کر لئے۔

