  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی20ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج

تتلے عالی(نامہ نگار)ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی20ڈرائیوروں کیخلاف مقدمات درج، متعدد گاڑیاں بھی قبضہ میں لے لی گئیں۔

تتلے عالی پولیس نے گزشتہ روز مین چو ک میں ناکہ بندی اور دوران گشت بلالائسنس ،ون وے کی خلاف ورزی پر تین ٹرک،دعدد ٹرایکٹر ٹرالیاں، رکشوں،موٹر سائیکلوں کو قبضہ میں لے کر ڈرائیوروں کامران سکنہ کوٹ مومن،شمس سکنہ فیروز والہ،افضل سکنہ کامونکی،ارشد سکنہ مجو چک، عظیم سکنہ گوجرانوالہ،زین علی گوجرانوالہ،عامر سکنہ شیخوپورہ،ذوالفقار سکنہ ڈسکہ،احسان اﷲ تتلے عالی،سمیع اﷲ سکنہ کامونکی،فیصل سکنہ کھرک،عابد سکنہ بھورڑی سمیت20افراد کیخلاف مقدمات درج کرکے گرفتار کرلیا۔

