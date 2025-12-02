پھالیہ:فائرنگ سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا ملازم قتل
پھالیہ(نامہ نگار)تھانہ قادرآباد کے علاقہ ٹھکر کلاں میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
تھانہ قادر آباد کے گاؤں ٹھکر کلاں کا رہائشی 24 سالہ عمران اپنے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ گھات لگائے نا معلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں عمران موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مقتول عمران سپیشل پروٹیکشن یونٹ (SPU) میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا عمران ایک روز قبل چھٹی لیکر گھر پہنچا تھا جس کی اطلاع مخالفین کو پہنچی تو انہوں نے گھر کے سامنے پوزیشن سنبھال لی جونہی عمران گھر سے باہر نکلا تو مخالفین نے فائرنگ کردی ۔تھانہ قادرآباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ، لاش پوسٹ مارٹم کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال پھالیہ منتقل کر دی گئی۔