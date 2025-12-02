صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :نوسرباز دکان سے رقم اور موبائل فون لے اُڑے

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)نوسرباز رقم اور موبائل لے اُڑے۔ رانا ساجد اقبال سبزی منڈی میں کولڈ ڈرنک کی ہول سیل د کان چلاتے ہیں گزشتہ روز وہ بیٹے عثمان کو دوکان پر بٹھا کر طبی معائنہ کے لیے ہسپتال گئے۔

ان کی غیر موجودگی میں دو نامعلوم نوسرباز دکان پر آئے اور لڑکے کو بوتلیں لانے کا بہانہ بنا کر غلے سے 10 ہزار روپے اور 50 ہزار روپے کے دو موبائل فون نکال کر فرار ہوگئے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوسربازوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

