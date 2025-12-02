نوشہرہ ورکاں:ہیوی گاڑیوں میں تصادم ،خاتون جاں بحق
آئل ٹینکر بے قابو ہو کر 35 سالہ نسر ین پر چڑھ دو ڑا ، موقع پر ہی دم توڑ گئی
نوشہرہ ورکاں(تحصیل رپورٹر،نمائندہ دنیا )مٹو بھائیکے میں ٹریفک حادثے میں صبح کی سیر کیلئے آ ئی خاتون جاں بحق ہو گئی ۔ حادثہ اُس وقت رونما ہوا جب سڑک پر دو بھاری گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں ایک گاڑی بے قابو ہو کر خاتون پر چڑھ دوڑی۔ عینی شاہدین کے مطابق بھو سے سے بھرا ایک ٹرک تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر سے ٹکرایا اور تصادم کے فوراً بعد آئل ٹینکر سڑک کنارے واک کرنے والی 35 سالہ نسرین ساجد پر چڑھ گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی ،واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردی ۔ علاقہ مکینوں کے مطابق حادثہ اوور سپیڈنگ اور غفلت کے باعث پیش آیا واقعے کے بعد دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈرائیوروں کی تلاش شروع کر دی ۔شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھاری گاڑیوں کی لاپرواہ ڈرائیونگ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسے دل خراش حادثات سے بچا جا سکے ۔