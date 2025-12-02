صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:کالے شیشے ، کم عمر ڈرائیونگ، بغیر لائسنس پر متعدد چالان

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:کالے شیشے ، کم عمر ڈرائیونگ، بغیر لائسنس پر متعدد چالان

نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں مقدمات کے اندراج اور موقع پر گرفتاریوں کا با ضابطہ آغاز کر دیا گیا۔

 گزشتہ روز ٹریفک پولیس کی جانب سے نوشہرہ ورکاں میں درجنوں چالان جبکہ متعدد ڈرائیوروں کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ کارروائی کے دوران کالے شیشے ، کم عمر ڈرائیونگ، بغیر لائسنس ڈرائیونگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے سمیت تمام خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لیا گیا ٹریفک وارڈن رانا بشارت علی نے اس موقع پر کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہر صورت کی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس