نوشہرہ ورکاں:کالے شیشے ، کم عمر ڈرائیونگ، بغیر لائسنس پر متعدد چالان
نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں مقدمات کے اندراج اور موقع پر گرفتاریوں کا با ضابطہ آغاز کر دیا گیا۔
گزشتہ روز ٹریفک پولیس کی جانب سے نوشہرہ ورکاں میں درجنوں چالان جبکہ متعدد ڈرائیوروں کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ کارروائی کے دوران کالے شیشے ، کم عمر ڈرائیونگ، بغیر لائسنس ڈرائیونگ، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے سمیت تمام خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لیا گیا ٹریفک وارڈن رانا بشارت علی نے اس موقع پر کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہر صورت کی جائیگی۔