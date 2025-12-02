صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
یونین کونسل گوہد پور میں مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پار ٹی الیکشن

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ کے زیر اہتمام یونین کونسل گوہد پور میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا پہلا باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن پْرامن اور منظم انداز میں مکمل ہوگیا۔

الیکشن کے لیے یونین کونسل میں کل 4 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے، جہاں کارکنان نے اپنی قیادت کے انتخاب میں بھرپور شرکت کی۔انتخابات میں 3امیدواروں نے حصہ لیا اور مجموعی طور پر 1,990 ووٹ کاسٹ ہوئے ۔ نتائج کے مطابق محمد صہیب نے مینارِ پاکستان کے نشان پر 601 ووٹ حاصل کیے ،عبدالغفور شمسی نے ہیرے کے نشان کے ساتھ 620 ووٹ لیے جبکہ ذیشان شہزاد 762 ووٹ حاصل کرکے یونین کونسل گوہد پور کے صدر منتخب ہوگئے۔

