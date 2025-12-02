صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات(نامہ نگار،سٹی رپورٹر)وزیرِاعلیٰ مریم نواز کے ویژن سر سبز و خوبصورت پنجاب مہم کے تحت بابِ گجرات تا نیئر مال جی ٹی روڈ گرین بیلٹ پر میگا شجرکاری ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک ہی دن میں 5000 پودے لگائے گئے۔

اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی اور ڈی پی او رانا عمر فاروق، اے ڈی سی ایف اینڈ پی ذوالفقار احمد، سی او ضلع کونسل ساجد مشرف، پرنسپل جناح پبلک سکول احمد ظہیر جان سمیت جناح پبلک سکول کے طلبا و طالبات نے پودے لگا کر مہم کو آگے بڑھایا۔ ضلع کونسل گجرات کی ٹیموں نے میاواکی ٹیکنیک کے تحت اربن فاریسٹ کلسٹر قائم کرنے کے لیے پودے لگائے۔

