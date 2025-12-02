پو لیس نفری کی کمی ،تتلے عالی میں جرائم میں اضافہ
تتلے عالی(نامہ نگار )پو لیس نفری کی کمی تتلے عالی میں جرائم میں اضافہ، مقدمات کی تفتیش التوا کا شکار ہونے لگے۔
تفصیلات کے مطابق تتلے عالی پولیس سٹیشن کی حدود میں تتلے عالی،مرالی والہ،گھمن والا،مجو چک بڑے قصبوں سمیت76 دیہات شامل ہیں یہاں کرائم کو کنٹرول کرنے کیلئے پولیس سٹیشن میں24کانسٹیبل،دو حوالدار،6اے ایس آئیز، ایس ایچ او سمیت 3 سب انسپکٹرز کی تعیناتی کی گئی ہے جو نہایت ہی کم ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر اور سی پی او گوجرانوالہ سمیت حکام بالا کو تھانہ میں مزید28تفتیشی افسر وں وملازمین کی تعیناتی کی سفارشات چارسال میں متعدد بار بھجوائی گئیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوسکا۔ ملازمین و تفتیشی افسران کی کمی کی وجہ سے نہ صرف جرائم میں اضافہ بلکہ مقدمات کی تفتیش التوا کا شکار ہو رہی ہے۔