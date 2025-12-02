ڈسکہ :ورلڈ بینک پراجیکٹ کے ملازمین تنخواہوں سے محروم
2 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہیں ، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ،متاثرین
موترہ(نامہ نگار ) ڈسکہ میں ورلڈ بینک پراجیکٹ کے ملازمین گزشتہ دو ماہ کی تنخواہوں سے محروم گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے میونسپل کمیٹی ڈسکہ میں ورلڈ بینک کے پراجیکٹ پرکام کرنیوالے ملازمین جن کی تنخواہیں ہر مہینے میونسپل کمیٹی ڈسکہ سے ملتی تھی اب انہیں دو ماہ گزر چکے ہیں تنخواہیں نہیں دی جارہی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ورلڈ بینک پراجیکٹ کے ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہے ورلڈ بینک پراجیکٹ کے ملازمین نے بتایاکہ جب بھی میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے ذمہ داروں کے پاس اپنی تنخواہوں کے بارے میں پوچھنے کیلئے جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہہ کر ٹال دیاجاتاہے کہ تمہاری تنخواہیں اکاؤنٹ میں نہیں آئی جب آئینگی مل جائیگی گزشتہ دو ماہ سے یہی بات سننے کو مل رہی ہے ہمارے گھروں میں کھانے کیلئے اشیاء موجود نہیں ہمارے بچے دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں ورلڈ بینک پراجیکٹ ملازمین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ انہیں دو ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے کا نوٹس لیاجائے اور ذمہ داروں کیخلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ۔