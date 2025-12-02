جمہوریت کمزور اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو رہی : لیاقت بلوچ
چنگ چی رکشہ پر پابندی سے پہلے بے روزگار ہونے والوں کیلئے موثر بندو بست ہونا چاہیے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب حکومت شوقیہ قانون سازی کر رہی ،چنگ چی رکشہ پر پابندی سے پہلے ان بے روزگار ہونے والے خاندانوں کے لیے کوئی موثر بندو بست ہونا چاہیے ،بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کے انٹر ویو پر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں آئے روز سیاسی بحران جنم لیتے رہتے ہیں۔ان معاملات کی وجہ سے جمہوریت کمزور اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو رہی ہے ۔ان خیالات کا اظہارنائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے جماعت اسلامی وزیرآباد زون کے سیکرٹری جنرل زمان حیدر چیمہ کے بھائی عبداللہ چیمہ ایڈووکیٹ کی دعوت ولیمہ میں شرکت کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوے کیا۔
اس موقع پر صوبائی امیر جماعت اسلامی جاوید قصوری،بلال قدرت بٹ،عثمان حیدر چیمہ،عرفان چیمہ،ملک ذبیع اللہ،ناصر محمود کلیر،صابر حسین بٹ،سید ضمیر کاظمی،سیف اللہ بٹ،میاں شہباز احمد و دیگر بھی موجود تھے انہوں نے کہا جہاں حکومت کی اپنی غلطیاں ہیں وہیں اپوزیشن بھی درست سمت اختیار نہیں کر رہی تو پھر اس طرح کے بیانات آ جاتے ہیں ملک کی اصل ضرورت ہے کہ سیاسی استحکام ہو ملک میں جمہوریت کی اصل روح بحال ہو لوگوں کے مسائل حل ہوں لوگوں کو روزگار ملے معاشی استحکام آئے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر نہ کرنا غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی اقدام ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات پی ٹی آئی قیادت کا سیاسی حق ہے جس پر روک رکاوٹ اور حیلے بہانے بنا کر روڑے اٹکانا درست عمل نہیں۔