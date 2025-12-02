سوئی گیس روڈ پر تجاوزات کیخلاف آپریشن ،تھڑے مسمار ،20 دکانیں سیل
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)متعدد بار متنبہ کرنے کے باوجود تجاوزات ختم نہ کرنے پرمیونسپل کارپوریشن عملہ نے سوئی گیس روڈ پر پختہ تھڑے اور تجاوزات ختم نہ کرنے پر کارروائی کرتے 20د کانیں سیل،150کے قریب عارضی تجاوزات کا صفایا۔متعدد کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔
