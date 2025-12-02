صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی گیس روڈ پر تجاوزات کیخلاف آپریشن ،تھڑے مسمار ،20 دکانیں سیل

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)متعدد بار متنبہ کرنے کے باوجود تجاوزات ختم نہ کرنے پرمیونسپل کارپوریشن عملہ نے سوئی گیس روڈ پر پختہ تھڑے اور تجاوزات ختم نہ کرنے پر کارروائی کرتے 20د کانیں سیل،150کے قریب عارضی تجاوزات کا صفایا۔متعدد کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔

