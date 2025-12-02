صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 ہزار سے زائد ٹریفک چالان ، 3 کروڑ 54 لاکھ جرمانہ

  • گوجرانوالہ
9194گاڑیاں تھانوں میں بند،ریجن بھر میں خصوصی ناکے قائم کر د ئیے

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کی سربراہی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پرکریک ڈاؤن کے دوران 26ہزار137ٹریفک چالان اور 3کروڑ 54لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا ۔ ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کی سربراہی میں ریجن بھر میں ٹریفک اور مقامی پولیس کے خصوصی ناکے قائم کر د ئیے گئے ۔ بغیر ہیلمٹ، ون وے کی خلاف ورزی، کم عمر ڈرائیونگ، غیر نمونہ نمبر پلیٹس اور بغیر نمبر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھر پور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر 1151مقدمات کا اندارج کر کے 1148ملزموں کو گرفتا کیا گیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی 9194گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا۔گاڑیوں میں کالے شیشے کا استعما ل کرنے پر 253 چالان کئے گئے ۔آرپی او طیب حفیظ چیمہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

