منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کارروا ئی ، 5 افراد گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 منشیات فروشوں سمیت ناجائزاسلحہ رکھنے والے کل 5 ملزموں کو گرفتار کر کے 4کلو380گرام ہیروئن اور اسلحہ برآمد کر لیا۔
ایس ایچ اوتھانہ عرفان منور نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے عادل علی،محمد ساحل،زوہیب صدیق،رفاقت گجراور نورین عرف جٹی کو گرفتار کر لیا ۔دوران تفتیش منشیات فروشوں نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاتے اورضلع بھر میں فروخت کرتے تھے۔