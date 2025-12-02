انسداد پو لیو مہم کو کامیاب بنانے کے حوالے سے اجلاس ، حکمت عملی طے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) کمشنر نوید حیدر شیرازی کی زیرِ صدارت 4 روزہ انسدادِ پولیو مہم کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔
ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی ہمراہ تھے جبکہ سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ ،ڈی ایچ او ڈاکٹر عادل ایوب ،ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر صالب حسین ،ڈی او ایمر جنسی 1122رفعت ضیا ،نمائندہ دبلیو ایچ او ڈاکٹر عبدالرئوف ،ڈاکٹر عبدالمنان سمیت دیگر ضلعی افسر وں ، محکمۂ صحت کے نمائندگان اور متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔اجلاس میں شہر بھر میں پولیو مہم کو مؤثر، جامع اور 100 فیصد کامیاب بنانے کیلئے حکمتِ عملی طے کی گئی۔ جبکہ کمشنر نے خصوصی ہدایات جاری کیں کہ پولیو کے خاتمے جیسے قومی مقصد میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔