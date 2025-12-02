گجرات : لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک میں لائبریری قائم
گجرات(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک ظفر اقبال نے لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق لائبریری بنا دی جہاں پر شہری سیروتفریح کے ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے۔
ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک ظفر اقبال نے لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق لائبریری بنا دی جہاں پر شہری سیروتفریح کے ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ بھی کریں گے۔