ڈپٹی کمشنر کا صفائی ستھرائی، شجرکاری انفراسٹر کچر کی بہتری کیلئے اقدامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر وچیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد کے شہر بھر میں صفائی ستھرائی، شجرکاری، انفراسٹرکچر کی بہتری اور شہری سہولیات کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔

انہوں نے علی الصبح شہر کے مختلف مقامات کے دوروں کے دوران جاری ترقیاتی اور صفائی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے شمسی چوک، ڈی پی ایس ، ریلوے لائن اور انڈر پاس کے اطراف صفائی آپریشن کا معائنہ کیا۔

