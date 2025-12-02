صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی زیر صدارت پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام کا جائزہ اجلاس

  • گوجرانوالہ
کمشنر کی زیر صدارت پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام کا جائزہ اجلاس

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام کے تحت گوجرانوالہ ڈویژن انتظامی سرگرمیوں اور ترقیاتی اقدامات کے اعتبار سے ہمیشہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔

 یہاں کے شہریوں کی وسیع آبادی اور معاشی تنوع اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ حکومتی پروگرام نہ صرف درست سمت میں ہوں بلکہ اُن کے ثمرات براہِ راست عوام تک پہنچیں۔اسی تسلسل میں پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام کے جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا ۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن محمد شفیق ،اے سی آر محمد فرقان ،سی۔او میٹرو پولیٹن کارپوریشن حیدر علی چٹھہ ،لا آفیسر میڈم قرۃ العین سمیت دیگر افسر وں نے اجلاس میں شرکت کی ۔اجلاس کی صدارت کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے کی جبکہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔

