معاشی استحکام کیلئے ٹیکسوں کی بر وقت ادائیگی ناگزیر : کمشنر
اجلاس میں ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت ٹیکسز کی ریکوری کے حوالے اجلاس منعقد ہوا، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،اے سی آر محمد فرقان ،ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میڈم صوبیہ ملک،کمشنر کے ہمراہ موجود تھیں جبکہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے منسلک تھے ۔کمشنر نے ٹیکس ریکوری کو قومی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے معاشی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کیلئے ضروری ہے کہ حکومتی محاصل درست وقت پر اور مکمل ریکور کیے جائیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس وصولی صرف ایک سرکاری عمل نہیں بلکہ معاشی نظم و ضبط کا وہ بنیادی تقاضا ہے جس پر ترقیاتی سمت، عوامی فلاح اور حکومتی پالیسیوں کا استحکام منحصر ہے ۔اجلاس میں گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی۔ انہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں ٹیکس وصولی کی صورتحال، اہداف، چیلنجز اور آئندہ حکمتِ عملی سے کمشنر کو آگاہ کیا۔ کمشنر نے اس بات کو سراہا کہ اضلاع کے درمیان کوآرڈی نیشن بہتر ہے ، مگر مزید مضبوط رابطوں اور تیز رفتار اقدامات کی ضرورت ہے ۔ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ثوبیہ ملک نے اجلاس میں موٹر وہیکل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس اور دیگر حکومتی محاصل کے حوالے سے رپورٹس پیش کیں۔کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے باہمی تعاون کو مزید فعال بنائیں کیونکہ ٹیکس وصولی کا وسیع نیٹ ورک صرف اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب تمام ادارے ایک ہی مقصد اور ایک ہی سمت میں کام کریں۔