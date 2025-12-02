دنیا نیوز کی سالگرہ پر وزیر آباد میں تقریب ،کیک کا ٹا گیا
مثبت صحافت ،بہترین خبر وں اور تجزیوں کو نا ظرین پسند کر رہے :بابو شعیب ہمیشہ سے ہی منفرد اور بروقت خبر دنیا ٹی وی کا طرہ امتیاز رہا :پروفیسر آصف عثمانی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )دنیا ٹی وی کی 17ویں سالگرہ کی تقریب پنجاب کالج وزیرآباد میں منعقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس اور پرنسپل پنجاب کالج پروفیسر حافظ محمد آصف عثمانی تھے تقریب میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا ، صحافیوں اور سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ اس موقع پر صدر بابائے صحافت پریس کلب افتخار احمد بٹ ،صوفی اشرف نثار،جماعت اسلامی کے رہنما صابر حسین بٹ،رہنما مسلم لیگ ن میاں شہباز چنڈور ،سیف اللہ بٹ ،سید ضمیر کاظمی بھی موجود تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بابو شعیب ادریس نے کہا کہ دنیا ٹی وی نے مثبت صحافت اور بہترین خبروں اور تجزیوں کے تسلسل کو 17 سال برقرار رکھا اسی وجہ سے آج دنیا ٹی وی کی ویور شپ سب سے زیادہ اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔پروفیسر حافظ آصف عثمانی نے کہا کہ ہمیشہ سے ہی منفرد اور بروقت خبر دنیا ٹی وی کا طرہ امتیاز رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نیوز چینل عوام میں بہت مقبول ہے جس نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اور ناظرین کے دل جیت لیے ۔ صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ اور دنیا نیوز کے رپورٹر کاشف محمود خان نے تقریب میں آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔