وزیر النسا چودھری کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر تقریب

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)پیپلزپارٹی شعبہ خواتین گوجرانوالہ ڈویژن کی صدر ٹکٹ ہولڈر این اے 64 وزیر النسا چودھری ایڈووکیٹ کی رہائش گاہ تارڑ ہاؤس بولے میں پیپلز پارٹی کے 58 ویں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب میں کیک کاٹا گیا۔

پیپلزپارٹی کے بزرگ رہنما سابق امیدوارصوبائی اسمبلی سید حسنین شاہ مدینہ سیداں ،واصف شفقت مرزا ، تنویر وڑائچ بیووالی ، شاہد شاہ مدینہ سیداں ، تصور چیمہ سابق ناظم ،چودھری محمد اعظم ، قاسم کنگ ، مصطفی گورائیہ ، عمران کاظمی، ملک نعیم مردان، حسن کاظمی ،شاہ زیب وڑائچ بیووالی، عثمان وڑائچ ،سیدہ عفت ممتاز شاہ، سابق کونسلر قمر النسا ، میڈم بشریٰ، میڈم نرگس عاتکہ آصف امجد منا اور دیگر نے شرکت کی۔

