گرلز ہائی سکول نظام آباد میں سائنس ایگزیبیشن سٹیم مقابلے
سرکاری سکولز کے طلبہ کا معیار نجی سکولز سے کسی طور کم نہیں:نوید احمد ، بلال تارڑ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ ایجوکیشن گوجرانوالہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نظام آباد میں سائنس ایگزیبیشن سٹیم مقابلے منعقد ہوئے جس میں ضلع بھرسے 83 سکولز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد،ایم این اے بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے وقار چیمہ،مشیر وزیراعلیٰ بریگیڈئیر بابر علاؤ الدین،اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ،عرفان افضل چٹھہ،ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اختر علی خان،پرنسپل ناہیدانور،ہیڈ ٹیچر نظام آباد ہائی سکول عبد الوحید ،کرنل (ر)ساجد ابرار باگڑی،ڈی ای او محمد اظہر اقبال، افتخار احمد بٹ،صابر حسین بٹ، اصلاحی کمیٹی تعلیم نظام آباد الہ آباد پروفیسر حافظ منیراحمد،محمداسلم بھٹہ،زین مبشر کھوکھر،ڈی ای او معین احمد کھوکھر،محمد فاروق،ڈی ای او ویمن سیماب کرن،حاجی محمد اشفاق وڑائچ کے ہمراہ دورہ کیا اور طلبہ و طالبات سمیت منتظمین اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی،ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ سرکاری سکولز کے طلبہ و طالبات کا معیار نجی سکولز سے کسی طور کم نہیں سٹیم مقابلہ میں بچوں کے ماڈل دیکھ کر پاکستان کا مستقبل روشن دکھائی دے رہا ہے ،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی تعلیم کو پہلی ترجیح دے رہی ہیں۔ سی ای او اختر علی خان،پرنسپل ناہید انور نے کہا کہ ایسے پروگرامز کے انعقاد سے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے ۔