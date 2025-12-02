صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کا آسٹرو ٹرف فٹبال سٹیڈیم کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کا آسٹرو ٹرف فٹبال سٹیڈیم کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے سدھار کے تعاون سے تعمیر کیے گئے آسٹرو ٹرف فٹبال سٹیڈیم کا دورہ کیا۔ اس منصوبے پر 80 لاکھ روپے لاگت آئی۔

اس موقع پر انہوں نے طلبا و طالبات، پلئیرز اور سکول کونسل ممبران سے ملاقات کی اور کہا کہ بچوں میں صبر، برداشت اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے وقت مقرر کرکے کھیل کھلایا جاتا ہے اور گولز کی گنتی نہیں رکھی جاتی، تاکہ مقابلے کے دباؤ کے بجائے تربیت اور برداشت کو فروغ ملے ۔سدھار کے تعاون سے سکولوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب بھی جاری ہے تاکہ بچوں کو صاف پینے کا پانی میسر ہو سکے۔

