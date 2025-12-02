صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول زرداری بھٹو کو وزیراعظم بنانا ہر کارکن کا مشن: ندیم اصغر کائرہ

  • گوجرانوالہ
بلاول زرداری بھٹو کو وزیراعظم بنانا ہر کارکن کا مشن: ندیم اصغر کائرہ

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنما سابق تحصیل ناظم کھاریاں ندیم اصغر کائرہ نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول زرداری بھٹو کو وزیراعظم بنانا ہر کارکن کا مشن ہے۔۔۔

 کیونکہ ان کے نانا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے محروم طبقہ، مزدور کسان طالب علموں، نوجوانوں اور خواتین کے حقوق کیلئے جدوجہد کی ہم پر قرض ہے کہ بھٹو خاندان کے ماتھے پر پھر مملکت پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا تاج سجایا جائے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز ٹریڈرز سیل کے رہنما ملک ذوالفقار بھٹو اور تاجر برادری کے زیر اہتمام پیپلزپارٹی کے 58 یومِ تاسیس کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر میاں ودود حسن ڈار، خالد حسین باجوہ، صابر باجوہ، تیمور ڈار، جاوید مکھن گجر، ناصر عبادت ملک، چاند گجر، میاں اکرام و دیگر بھی موجود تھے۔

