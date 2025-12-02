صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ کا 138 سالہ قدیم ریلوے سٹیشن ویرانی کا شکار

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ کا 138 سالہ قدیم ریلوے سٹیشن ویرانی کا شکار

گوداموں اور شیڈز سے کروڑوں روپے کا لوہا، گارڈراور دیگر قیمتی سامان غائب

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ کا 138 سالہ قدیم ریلوے سٹیشن ویرانی کا شکار ہوگیا، عمارت کھنڈر، لوہا غائب، مقامی آبادی ٹرانسپورٹ مافیا کے رحم و کرم پرآگئی۔ علی پورچٹھہ کا تاریخی ریلوے سٹیشن 1887 میں برطانوی دور میں قائم کیا گیا تھا اب مکمل طور پر تباہ حالی اور غفلت کی مثال بن چکا ہے ۔ ریلوے حکام کی عدم توجہی کے باعث سٹیشن کی 80 فیصد عمارت منہدم ہو چکی ہے جبکہ باقی ڈھانچہ بھی خستہ حال اور استعمال کے قابل نہیں رہا۔ذرائع کے مطابق سٹیشن کے گوداموں اور شیڈز سے کروڑوں روپے کا لوہا، گارڈر، نٹ بولٹ اور دیگر قیمتی سامان غائب کر دیا گیا۔

مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے عملہ کی عدم موجودگی اور حفاظتی نگرانی نہ ہونے کے باعث نشئی اور چور سامان لے گئے ۔ ماضی میں علی پورچٹھہ سٹیشن پر وزیرآباد،فیصل آباد روٹ کی 25 کے قریب لوکل ٹرینیں چلتی تھیں جن سے ہزاروں مسافروں کو سفری سہولت حاصل تھی مگر اب صورتحال یہ ہے کہ سٹیشن پر صرف ایک کمرہ فعال ہے جس میں ڈیوٹی سٹاف دو ٹرینوں پاکستان ایکسپریس اور رحمان بابا کی گزرگاہ کی صرف حاضری لگانے آتا ہے ۔ مقامی کاروباری افراد اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا کے بڑھتے اثر و رسوخ نے جان بوجھ کر ریلوے سسٹم کو کمزور کیا تاکہ لوگوں کو مہنگی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پر مجبور کیا جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس