علی پورچٹھہ کا 138 سالہ قدیم ریلوے سٹیشن ویرانی کا شکار
گوداموں اور شیڈز سے کروڑوں روپے کا لوہا، گارڈراور دیگر قیمتی سامان غائب
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ کا 138 سالہ قدیم ریلوے سٹیشن ویرانی کا شکار ہوگیا، عمارت کھنڈر، لوہا غائب، مقامی آبادی ٹرانسپورٹ مافیا کے رحم و کرم پرآگئی۔ علی پورچٹھہ کا تاریخی ریلوے سٹیشن 1887 میں برطانوی دور میں قائم کیا گیا تھا اب مکمل طور پر تباہ حالی اور غفلت کی مثال بن چکا ہے ۔ ریلوے حکام کی عدم توجہی کے باعث سٹیشن کی 80 فیصد عمارت منہدم ہو چکی ہے جبکہ باقی ڈھانچہ بھی خستہ حال اور استعمال کے قابل نہیں رہا۔ذرائع کے مطابق سٹیشن کے گوداموں اور شیڈز سے کروڑوں روپے کا لوہا، گارڈر، نٹ بولٹ اور دیگر قیمتی سامان غائب کر دیا گیا۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے عملہ کی عدم موجودگی اور حفاظتی نگرانی نہ ہونے کے باعث نشئی اور چور سامان لے گئے ۔ ماضی میں علی پورچٹھہ سٹیشن پر وزیرآباد،فیصل آباد روٹ کی 25 کے قریب لوکل ٹرینیں چلتی تھیں جن سے ہزاروں مسافروں کو سفری سہولت حاصل تھی مگر اب صورتحال یہ ہے کہ سٹیشن پر صرف ایک کمرہ فعال ہے جس میں ڈیوٹی سٹاف دو ٹرینوں پاکستان ایکسپریس اور رحمان بابا کی گزرگاہ کی صرف حاضری لگانے آتا ہے ۔ مقامی کاروباری افراد اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا کے بڑھتے اثر و رسوخ نے جان بوجھ کر ریلوے سسٹم کو کمزور کیا تاکہ لوگوں کو مہنگی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پر مجبور کیا جا سکے ۔