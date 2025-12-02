صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج برائے خواتین جامکے چیمہ میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ شہباز شریف ایسوسی کالج برائے خواتین جامکے چیمہ میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔

سینٹر میں طالبات اور سٹاف کی سہولت کے لیے بچوں کی نگہداشت، محفوظ ماحول اور ضروری سہولیات کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈے کیئر سینٹر کا بنیادی مقصد ان والدین کی معاونت کرنا ہے جو تعلیم یا دیگر ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ فرائض انجام دے سکیں۔ تقریب میں معزز مہمان کے طور پر ایم این اے سیدہ نوشین افتخار شاہ اور اے سی ڈسکہ نے شرکت کی اور ڈے کیئر سینٹر کے قیام کو اہم قدم قرار دیا۔

