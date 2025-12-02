پاکستان میں غیر یقینی صورتحال جلد ختم ہو گی :فردوس عاشق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے اولڈ ایج ہوم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف ہماری افواج صفایا کرنے میں مصروف عمل ہیں، کے پی کے سمیت ملک بھر میں جہاں دہشتگرد سر اٹھاتا ہے اسکا سر کچلا جاتا ہے پاکستان میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنیوالی قیاس آرائیوں کا جلد خاتمہ ہونیوالا ہے پاکستان کا تحفظ ہمارے ایمان کا جزو ہے افواج پاکستان کے نصب العین میں اپنے سیاسی مقاصد کے لئے رخنہ ڈالنے والوں کیساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائیگاہمارے شہدا کے خاندانوں سمیت ہر پاکستانی سپہ سالار کے ساتھ کھڑا ہے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کرکے مقاصد حاصل کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑیگی سپہ سالار کی قیادت میں پوری قوم بیرونی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اسوقت چیلنج سیاسی بہروپیوں سے نمٹنا ہے بھارتی چینل پر بیٹھ کر مودی جی کہہ کر پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈاکرنیوالے سیاست کرنیوالوں کو سب نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی میڈیا پر بیٹھ کر زہر اگلا گیا،ہندوستانی آقاؤں کی خوشنودی کے لئے پاک فوج کیخلاف بولنے والوں کا محاسبہ ہونا چا ہیے