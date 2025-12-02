ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں کھلی کچہری
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا، نامہ نگار)حکومت پنجاب کی ہدایت پر ریونیو مسائل کے حل کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر عبدالرزا ق نے کھلی کچہری میں آنے والے لوگوں کے مسائل سنے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری،تحصیلدار ندیم مسعود برتھ سمیت محکمہ ریونیو،اراضی ریکارڈ سنٹر کے افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوامی ریلیف ویژن کے تحت عوام کے مسائل حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔