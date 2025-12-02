وزیر اعلیٰ نے ڈسکہ کیلئے فنڈز کی منظوری دیدی : وزیر بلدیات
منصوبوں کے معیار اور مقرر ہ وقت کے مطابق تکمیل پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا
ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈسکہ کیلئے خصوصی فنڈز کی منظوری دی ہے جس سے ڈسکہ کو مثالی شہر بنائیں گے جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور مقرر کردہ وقت کے مطابق تکمیل پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گایہ بات انہوں نے کیمپ آفس ڈسکہ میں معززین شہر، علما کرام، سینئر لیگی رہنماؤں ، صحافیوں اور وکلا سے ملاقات کے دوران کہی ۔صوبائی وزیر نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر نو سے پورے علاقے میں ترقی، آسان سفری سہولتوں اور معاشی بہتری کی بنیاد رکھ دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سیوریج کے نظام کے قیام اور سڑکوں کی تعمیر کے بعد ڈسکہ کی بیوٹیفکیشن کا کام فوری طور پر شروع کر دیا جائے گاشرکا نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا جس پر صوبائی وزیر بلدیات نے مسائل کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسر وں کو احکامات جاری کئے ۔ بعد ازاں صوبائی وزیر بلدیات نے سٹی صدر مسلم لیگ ن محمدافضل منشا سمیت سینئر لیگی رہنماؤں کے ہمراہ بنک روڈ اور کالج روڈ پر جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا دورے کے دوران چیف آفیسر بلدیہ ڈسکہ نے جاری ترقیاتی کام کی رفتار، معیار اومنصوبے کی تکمیل کے لیے مقرر کردہ ٹائم لائنز پر بریفنگ دی۔ وزیرِ بلدیات نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں پر کسی قسم کی سستی یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ۔