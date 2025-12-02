ٹریفک مینجمنٹ، پو لیس افسر ڈیڈلا ئن میں نتائج دینے کے پابند
ایڈ یشنل آئی جی ٹریفک وقاص نذیر اور آرپی او طیب حفیظ کی افسروں کیساتھ میٹنگ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ایڈ یشنل آئی جی ٹریفک وقاص نذیر اور آرپی او طیب حفیظ چیمہ نے آرپی او آفس گوجرانوالہ میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے ریجن بھر کے سی پی او /ڈی پی اوز /سی ٹی او/ڈی ٹی اوز اور ڈی ایس پیز کے ساتھ میٹنگ کی۔دوران میٹنگ ایڈ یشنل آئی ٹریفک پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے بہتر ٹریفک مینجمنٹ اور محفوظ سفر کے ویژن کے تحت مقرر کیے گئے اہداف کا جائزہ لیا۔ایڈ ایشنل آئی جی پنجاب ٹریفک نے ٹریفک سے متعلق ترمیم شدہ قوانین، اصلاحات اور جدید نظام پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم دیا۔
انہوں نے کہا کہ ڈی پی اوز ٹریفک اہداف کے حصول میں ٹریفک پولیس کی بھرپور معاونت کریں تاکہ ریجن بھر میں ٹریفک کی روانی اور شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنایا جا سکے ۔ایڈیشنل آئی جی وقاص نذیر نے ہدایت کی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بلاامتیاز اور سخت ترین کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈی پی اوز، سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز دی گئی ڈیڈ لائن کے اندر ٹریفک مینجمنٹ کے مطلوبہ نتائج دینے کے ذمہ دار ہوں گے ۔ایس ایچ اوز اور ایس ڈی پی اوز کو بے ہنگم ٹریفک کے خاتمے اور حادثات کی روک تھام کیلئے باہمی رابطے سے موثر اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔