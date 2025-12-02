قانون کی بالادستی نعرہ نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری : نوید شیرازی
اجلاس میں زیرِ التوا کیسز، تفتیشی خامیوں اور پراسیکیوشن میں تاخیر جیسے مسائل پر گفتگو
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ قانون کی بالادستی محض نعرہ نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری ہے ، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں پراسیکیوشن کا کردار بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے ۔یہ بات انہوں نے ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر آفیسر ربنواز بھون ،ڈسٹرکٹ اٹارنی عظمیٰ ،لا آفیسر قرۃ العین سمیت دیگر افسر وں نے اجلاس میں شرکت کی ۔انہوں نے کہا کہ اگر تفتیش، پراسیکیوشن اور عدالتی عمل ایک مربوط تسلسل میں کام کریں تو نہ صرف کیسز کی رفتار تیز ہوتی ہے بلکہ عوام کا اعتماد بھی ریاستی اداروں پر مزید مستحکم ہوتا ہے۔
اجلاس میں زیرِ التوا کیسز، تفتیشی خامیوں اور پراسیکیوشن کے عمل میں تاخیر جیسے مسائل پر خاص توجہ دی گئی۔ کمشنر نے مختلف محکموں کے نمائندگان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کرکے فوری عملی اقدامات کریں۔انہوں نے اس امر پر بھی زور دیا کہ پیچیدہ نوعیت کے کیسز میں پراسیکیوشن ٹیم کو جدید تکنیکی معاونت اور قانونی تربیت فراہم کی جائے ، تاکہ عدالتوں میں پیش کیے جانے والے شواہد مضبوط اور قابلِ قبول ہوں۔کمشنر نے کہا کہ اگر پولیس، پیرا فورس ،پراسیکیوشن اور ضلعی انتظامیہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز میں کام کریں تو نہ صرف کرائم کنٹرول میں بہتری آتی ہے بلکہ عدالتی نتائج بھی مثبت انداز میں نظر آتے ہیں۔