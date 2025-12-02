ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار 497 ملزموں کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کا حکم
شہر بھر کے تھانوں کی پولیس نے ہتھکڑیاں لگا کر ملزموں کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا ،14 روزہ جو ڈیشل ریمانڈ کی در خواستیں مسترد ، پولیس نے ہتھکڑیاں کھول کر آزاد کر دیا
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار 497 ملزموں کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد علی امجد کے حکم پر پولیس نے ہتھکڑیاں کھول کر ملزموں کو آزاد کر دیا ۔ شہر بھر کے تھانوں کی پولیس نے ہتھکڑیاں لگا کر ملزموں کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا تھا ۔ ملزمان انکے عزیز و اقارب پولیس اور وکلا کے رش سے عدالتی برآمدہ بھرا رہا ۔ تھانہ پیپلز کالونی ،سیٹلائٹ ٹائون ، سبزی منڈی،گرجاکھ ، کھیالی ،باغبانپورہ،اروپ ، ماڈل ٹائون ، جناح اور دھلے سمیت شہر بھر کے تھانوں کے تفتیشی افسر وں نے ہیلمٹ نہ پہننے اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار 497 ملزموں کو ہتھکڑیاں لگا کر جوڈیشل مجسٹریٹ محمد علی امجد کی عدالت میں پیش کیا اور ملزموں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کی درخواستیں دیں تاہم ملزموں کے وکلا نے مخالفت میں دلاِئل دئیے ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزموں کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ۔