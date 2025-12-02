گلیوں، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار، شہریوں کیلئے خطرہ
ہلکی ہوا اور بارش سے سپارکنگ معمول ،شارٹ سرکٹ کے با عث آتشزدگی کے متعدد واقعات ،گیپکو اہلکار خاموش تماشائی کا کردار ادا کر نے لگے ، شہری پر یشان
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گیپگو حکام کی غفلت کے با عث گلیوں بازاروں میں لٹکتے ننگے تارشہریوں کیلئے خطرہ بن گئے ۔ ہلکی ہوا اور بارش سے سپارکنگ معمول بن گئی، گیپکو اہلکار خاموش تماشائی کا کردار ادا کر نے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ میں گیپکو عملہ کی غفلت اور لا پروائی سے شہر کے بازاروں گلیوں میں بجلی کے بے ہنگم تاروں سے شہریوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مکانوں کی دیواروں کے ساتھ ننگے جوڑ کسی جا ن لیوا حادثے کا با عث ہو سکتے ہیں ، بارش کے دنوں میں اکثر مکانوں میں کرنٹ آجاتا ہے ۔ کئی دفعہ شارٹ سرکٹ سے آگ بھی لگ چکی ہے ۔ شہریوں نے سروے میں بتایا کہ اس بارے متعدد بار گیپکو کے مقامی واعلیٰ افسروں کو شکایات کرنے کے باوجود کسی کے کان تک جوں نہیں رینگی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مذکورہ محکمہ میں مبینہ کرپشن نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، نذرانہ کے بغیر کام کرانا شہر یوں کیلئے خواب بن گیا ۔ شہریوں نے گیپکو چیف پر زوردیا کہ بے ہنگم ننگے جوڑوں، بوسیدہ تاروں کو تبدیل کرنے بارے فوری احکامات جاری کئے جائیں۔