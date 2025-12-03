بین الاقوامی کمپلائنس اور عالمی تجارتی ضروریات سے متعلق آگاہی سیشن
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے نیشنل کمپلائنس سینٹر کے تعاون سے بین الاقوامی کمپلائنس اور عالمی تجارتی ضروریات سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا جس میں ڈاکٹر نبیل امین ہیڈ آف کمپلائنس/پی ڈی اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے ۔ اس موقع پر چیمبر کے ممبران اور آر اینڈ ڈی ڈیپارٹمنٹ کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔
گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے نیشنل کمپلائنس سینٹر کے تعاون سے بین الاقوامی کمپلائنس اور عالمی تجارتی ضروریات سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا جس میں ڈاکٹر نبیل امین ہیڈ آف کمپلائنس/پی ڈی اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے ۔ اس موقع پر چیمبر کے ممبران اور آر اینڈ ڈی ڈیپارٹمنٹ کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔