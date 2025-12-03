صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:کینال ویو پارک کی تزئین و آرائش مکمل

  • گوجرانوالہ
گجرات:کینال ویو پارک کی تزئین و آرائش مکمل

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر فاروق اعظم نے سول سوسائٹی کے تعاون سے اپر جہلم کینال پر’’کینال ویو پارک‘‘کی تزئین و آرائش مکمل کر ادی۔ منصوبے کے تحت بچوں کیلئے جھولے ، حفاظتی جنگلے نصب کئے گئے اور تقریباً 100 پودے لگائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے بھی کینال ویو پارک میں پودا لگایا۔

اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر فاروق اعظم نے سول سوسائٹی کے تعاون سے اپر جہلم کینال پر’’کینال ویو پارک‘‘کی تزئین و آرائش مکمل کر ادی۔ منصوبے کے تحت بچوں کیلئے جھولے ، حفاظتی جنگلے نصب کئے گئے اور تقریباً 100 پودے لگائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے بھی کینال ویو پارک میں پودا لگایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر