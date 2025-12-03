گجرات:کینال ویو پارک کی تزئین و آرائش مکمل
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر فاروق اعظم نے سول سوسائٹی کے تعاون سے اپر جہلم کینال پر’’کینال ویو پارک‘‘کی تزئین و آرائش مکمل کر ادی۔ منصوبے کے تحت بچوں کیلئے جھولے ، حفاظتی جنگلے نصب کئے گئے اور تقریباً 100 پودے لگائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے بھی کینال ویو پارک میں پودا لگایا۔
