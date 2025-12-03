صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلیم حافظ آباد کے زیر اہتمام سٹیم مقابلوں و نمائش کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )محکمہ تعلیم حافظ آباد کے زیر اہتمام بچوں میں تخلیقی ، ذہنی اور فنی صلاحیتوں کے فروغ کیلئے سٹیم (سائنس، ٹیکنالوجی،انجینئرنگ،آرٹس اینڈ متھ)مقابلوں و نمائش کا انعقاد کیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق مہمان خصوصی تھے ۔

