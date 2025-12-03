کریک ڈائون ، منشیات فروش گھروں کو تالے لگاکر رفو چکر
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ضلع میں منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن سے جرائم پیشہ افرادمیں خوف کی لہر دوڑ گئی ، گوجرانوالہ میں منشیات کے بڑے بڑے گڑھ خالی ہو گئے ، پرانی گلیاں ویران اور درجنوں منشیات فروش اپنے گھروں پر تالے لگا کر اہلخانہ سمیت شہر چھوڑ گئے ۔
گزشتہ رات کئی علاقوں میں اچانک بھاگ دوڑ شروع ہوئی، کچھ گھروں میں تیزی سے سامان سمیٹا گیا، کچھ میں خاندانوں کو خاموشی سے گاڑیوں میں بٹھایا گیا، وہ گھر جو کبھی منشیات کی سرگرمیوں کا مرکز سمجھے جاتے تھے چند گھنٹوں میں سنسان ہوگئے ۔پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران متعدد بڑے آئس اور دیگر منشیات فروشوں کے خلاف فہرستیں تیار کی گئی تھیں جیسے ہی کارروائیاں شروع ہوئیں، کئی ڈیلرز کو گرفتاری کے خوف نے گھیر لیا۔ دوسری جانب شہریوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسوں بعد انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے ،روزانہ کے جھگڑے ، لین دین، آتے جاتے گاہک سب ختم ہوگئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق یہ صرف پہلا مرحلہ ہے ، آئندہ دنوں میں مزید بڑے نیٹ ورک پکڑے جانے کی توقع ہے اور فرار ہونے والے عناصر کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔سی سی ڈی حکام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ شہر کو منشیات سے پاک کرنا ہے جو بھاگ گئے ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے اور جو چھپ رہے ہیں، انہیں بھی تلاش کر لیا جائے گا۔