صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کریک ڈائون ، منشیات فروش گھروں کو تالے لگاکر رفو چکر

  • گوجرانوالہ
کریک ڈائون ، منشیات فروش گھروں کو تالے لگاکر رفو چکر

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ضلع میں منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن سے جرائم پیشہ افرادمیں خوف کی لہر دوڑ گئی ، گوجرانوالہ میں منشیات کے بڑے بڑے گڑھ خالی ہو گئے ، پرانی گلیاں ویران اور درجنوں منشیات فروش اپنے گھروں پر تالے لگا کر اہلخانہ سمیت شہر چھوڑ گئے ۔

 گزشتہ رات کئی علاقوں میں اچانک بھاگ دوڑ شروع ہوئی، کچھ گھروں میں تیزی سے سامان سمیٹا گیا، کچھ میں خاندانوں کو خاموشی سے گاڑیوں میں بٹھایا گیا، وہ گھر جو کبھی منشیات کی سرگرمیوں کا مرکز سمجھے جاتے تھے چند گھنٹوں میں سنسان ہوگئے ۔پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران متعدد بڑے آئس اور دیگر منشیات فروشوں کے خلاف فہرستیں تیار کی گئی تھیں جیسے ہی کارروائیاں شروع ہوئیں، کئی ڈیلرز کو گرفتاری کے خوف نے گھیر لیا۔ دوسری جانب شہریوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسوں بعد انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے ،روزانہ کے جھگڑے ، لین دین، آتے جاتے گاہک سب ختم ہوگئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق یہ صرف پہلا مرحلہ ہے ، آئندہ دنوں میں مزید بڑے نیٹ ورک پکڑے جانے کی توقع ہے اور فرار ہونے والے عناصر کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔سی سی ڈی حکام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ شہر کو منشیات سے پاک کرنا ہے جو بھاگ گئے ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے اور جو چھپ رہے ہیں، انہیں بھی تلاش کر لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میرج فنکشن ایکٹ پر عمل کا حکم، انتظامیہ متحرک

میپکو: لائن لاسز میں 3.2فیصد کمی،18کروڑ یونٹس بچت ،34 کروڑ کا منافع

نواں شہر میں جدید سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن کا افتتاح

ڈسپیوٹ ریزولیشن کا اجلاس ، 31 کیسز نمٹائے گئے

غوث حمزہ قبرستان میں روشنی کا انتظام مکمل، صفائی کی ہدایت

سی پی او ملتان کی کھلی کچہری میں شہریوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر