گجرات:دھواں چھوڑنے ، بغیر روٹ پرمٹ والی گاڑیوں کیخلاف کارروا ئی
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی صدام حسین کی ہدایت پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ، بغیر روٹ پرمٹ اور بغیر لائسنس چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ آپریشن کے دوران 12 گاڑیوں کا چالان جبکہ مجموعی طور پر 23 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔
سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی صدام حسین کی ہدایت پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ، بغیر روٹ پرمٹ اور بغیر لائسنس چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ آپریشن کے دوران 12 گاڑیوں کا چالان جبکہ مجموعی طور پر 23 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔