ڈسکہ :صفائی کی مد میں دکانداروں سے ماہانہ 300 روپے وصولی شروع
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں د کانداروں سے سینی ٹیشن کی مد میں 300روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وصول کرناشروع کردئیے د کاندار سراپااحتجاج بن گئے ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین جن د کانداروں سے 300روپے وصول کررہے ہیں ان کو کوئی رسید نہیں دی جارہی جس کی وجہ سے د کانداروں میں تشویش پائی جارہی ہے۔
د کانداروں کاکہنا ہے کہ پہلے ہی ہم اتنے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں ،د کانوں کے آگے سے خود صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔رابطہ کرنے پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈسکہ والوں نے بتایاکہ یہ صفائی کے 300روپے حکومت کی طرف سے د کانداروں پرماہ اکتوبر سے لگائے گئے ہیں رسید کے بغیر کسی بھی ملازمین کو د کاندار پیسے نہ دیں۔