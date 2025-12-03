صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :صفائی کی مد میں دکانداروں سے ماہانہ 300 روپے وصولی شروع

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :صفائی کی مد میں دکانداروں سے ماہانہ 300 روپے وصولی شروع

موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں د کانداروں سے سینی ٹیشن کی مد میں 300روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وصول کرناشروع کردئیے د کاندار سراپااحتجاج بن گئے ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین جن د کانداروں سے 300روپے وصول کررہے ہیں ان کو کوئی رسید نہیں دی جارہی جس کی وجہ سے د کانداروں میں تشویش پائی جارہی ہے۔

د کانداروں کاکہنا ہے کہ پہلے ہی ہم اتنے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں ،د کانوں کے آگے سے خود صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔رابطہ کرنے پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈسکہ والوں نے بتایاکہ یہ صفائی کے 300روپے حکومت کی طرف سے د کانداروں پرماہ اکتوبر سے لگائے گئے ہیں رسید کے بغیر کسی بھی ملازمین کو د کاندار پیسے نہ دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نیشنل گیمز کی تیاریاں مکمل ،فیمیلز کی آن لائن رجسٹریشن شروع

حکومت کو کراچی کا متبادل شہر ڈیولپ کرنا چاہیے ،میئر

سیف سٹی پروجیکٹ شہرمحفوظ بنانے کیلئے بنایا گیا، وزیراعلیٰ

گورنرسندھ سے عمان کے قونصل جنرل کی ملاقات

ٹریفک مسائل پر قابو کیلئے مربوط کو ششیں ناگزیر،کمشنر

نیشنل گیمز کیلئے فول پروف سکیورٹی پلان بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر