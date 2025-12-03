صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر ہیلمٹ و لائسنس گرفتار 191 افراد مقدمات سے ڈسچارج

  • گوجرانوالہ
بغیر ہیلمٹ و لائسنس گرفتار 191 افراد مقدمات سے ڈسچارج

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ہیلمٹ اورلائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مقدمات ، جوڈیشل مجسٹریٹ نے گرفتار 191 ملزموں کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا ۔

عدالت کے حکم پر پولیس نے ہتھکڑیاں کھول کر ملزموں کورہا کر دیا ، 2 روز میں مقدمات سے ڈسچارج ہونے والے ملزموں کی تعداد 6 سو سے زائد ہو گئی۔ تفصیل کے مطابق تھانہ کینٹ ، اروپ ، دھلے ،صدر گوجرانوالہ ، جناح روڈ ،پیپلز کالونی اور سبزی منڈی سمیت شہر کے مختلف تھانوں کے تفتیشی افسر وں نے ہیلمٹ نہ پہننے اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار 191 ملزموں کو ہتھکڑیاں لگا کر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا اور ملزموں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کی درخواستیں دیں ۔ عدالت نے ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کی پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں ڈسچارج کرنے کے احکامات صادر کئے جس پر پولیس نے ملزموں کی ہتھکڑیاں کھول کر انہیں رہا کر دیا ۔ 

 

