پٹوار سرکل لدھیوالہ وڑائچ میں منشیوں کا مکمل راج
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )پٹوار سرکل لدھیوالہ وڑائچ میں پرائیویٹ منشیوں کے مکمل راج کا انکشاف ہوا ہے جہاں زمینوں کا سرکاری ریکارڈ فردات اور کھاتے مبینہ طور پر غیر سرکاری افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔
ذرائع کے مطابق بیک تاریخ کی فرد ،مشکوک ریکارڈ تبدیلیاں، فائلوں کی غیر قانونی حرکت اور کھاتہ ٹرانسفر جیسے حساس امور بھاری رقوم کے عوض کرائے جا رہے ہیں جبکہ دیہی اور اربن ایریاز میں فردِ ملکیت کیلئے 20 ہزار سے 50ہزار روپے یا اس سے زائد تک کی مبینہ وصولی معمول بن چکی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹوار دفتر آنے والا ہر شخص پہلے پرائیویٹ منشی کے سامنے پیش ہوتا ہے جہاں کام شروع ہونے سے پہلے نرخ طے کیے جاتے ہیں دوسری جانب پٹواریوں کے قریبی منشی مبینہ طور پر شہریوں کو چکر لگوا کر، ٹرخا کر اور وقت ضائع کر کے رقم نکلوانے کا ہنر خوب جانتے ہیں جس کے با عث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔سرکاری اہلکاروں کی خاموشی پورے نظام پر سوالیہ نشان بن چکی ہے جبکہ ریونیو ریکارڈ پر غیر سرکاری افراد کا اختیار عوامی مفاد کیلئے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات سے فوری نوٹس لیتے ہوئے منشی مافیا کیخلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ دوسری جانب اے سی صدر فیصل مجید کا کہنا تھاکہ پٹوار خانے میں پرائیویٹ منشی نہیں ہونے چاہئیں۔