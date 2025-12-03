صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،19افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،19افراد گرفتار

کامونکے (تحصیل رپورٹر )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 19افراد کوگرفتار کر لیا گیا ۔

گزشتہ روز سٹی،صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس نے بغیر لائسنس موٹر سائیکلیں،رکشے ،ٹرک،مسافر ویگن ور ایل پی جی سلنڈر نصب کرکے رکشہ چلانے پر چک لکھیا کے یشوع یوسف،رسولنگر کے محمد خالد اورنگزیب،ہرپوکی کے حبیب اسلم،فیض آباد کے محمد ناصر،محمد پورہ کے چاند علی،ننگل دونا سنگھ کے محمد رمضان،بیگ پور کے اصغر،ٹبہ محمد نگر کے ارباب،نوشہرہ ورکاں کے شہزاد،لاہور کے بلال و دیگر شامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مویشیوں کا شہر میں داخلہ روکنے کیلئے سخت نگرانی

تحصیل پپلاں میں ریونیو عوامی خدمت کچہری، شہریوں کے مسائل حل

ٹریفک قوانین، عوام پر معاشی بوجھ نہ ڈالا جائے، ندیم چن

ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے

کندیاں : گیس کی لوڈشیڈنگ اور کم پریشر برقرار، شہری پریشان

لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر