کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،19افراد گرفتار
کامونکے (تحصیل رپورٹر )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 19افراد کوگرفتار کر لیا گیا ۔
گزشتہ روز سٹی،صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس نے بغیر لائسنس موٹر سائیکلیں،رکشے ،ٹرک،مسافر ویگن ور ایل پی جی سلنڈر نصب کرکے رکشہ چلانے پر چک لکھیا کے یشوع یوسف،رسولنگر کے محمد خالد اورنگزیب،ہرپوکی کے حبیب اسلم،فیض آباد کے محمد ناصر،محمد پورہ کے چاند علی،ننگل دونا سنگھ کے محمد رمضان،بیگ پور کے اصغر،ٹبہ محمد نگر کے ارباب،نوشہرہ ورکاں کے شہزاد،لاہور کے بلال و دیگر شامل ہیں ۔